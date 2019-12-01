Retrocede confianza empresarial en octubre, tras tres meses al alza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:17:52

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2025.- La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país registró un retroceso en el pasado mes de octubre, tras una racha de tres meses al alza, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Indicador Global de Opinión Empresarial, que es el promedio ponderado de los resultados de los cuatro sectores que lo integran, se situó en un nivel de 48.6 puntos, cifra 0.8 unidades inferior a septiembre.

Dichas cifras por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que representa una previsión pesimista.

Los cuatro sectores que lo integran reportaron una disminución en el mes de referencia, entre los que destaca la confianza empresarial de los servicios privados no financieros, que registró el mayor descenso, con una caída de 1.3 unidades en el décimo mes del año.

Además, le sigue la construcción, que reportó una baja mensual de 0.6 puntos.

Mientras que el segmento de industrias manufactureras observó un retroceso mensual de 0.4 puntos.

Por último, el comercio observó un descenso mensual de 0.3 puntos en octubre, con cuatro de sus componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la situación económica futura de la empresa, con una contracción de 1.2 unidades.