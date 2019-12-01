Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:03:25

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026.- El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tendrá cambios a partir de 2027, entre ellos una tasa fija del 7% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), anunció Andrea Yoalli Hernández, durante su participación en el encuentro CREO MX.

La funcionaria explicó que las modificaciones buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales para emprendedores y pequeños negocios, así como reducir las complicaciones que enfrentan al realizar sus pagos.

Entre los ajustes también se contempla ampliar el límite de ingresos para permanecer en este régimen. Para personas físicas, pasará de 3.5 a 5 millones de pesos anuales, mientras que para personas morales aumentará de 35 a 50 millones de pesos.

Hernández detalló que las tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas se mantienen entre el 1 y el 2.5%, dependiendo de sus ingresos, mientras que la nueva tasa de IVA busca simplificar los cálculos para los contribuyentes.

Además, anunció que a partir de febrero de 2027 se habilitará una facilidad para agilizar los pagos, con la intención de que los contribuyentes puedan realizar sus operaciones de manera más sencilla.

Durante su intervención, también invitó a quienes tienen un negocio o están comenzando a acercarse al SAT para recibir orientación y conocer las opciones que les permitan incorporarse a la formalidad.