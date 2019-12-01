Remesas se desploman en agosto; registran caída de 8.3%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 11:17:25

Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- Las remesas en el mes de agosto pasado sufrieron un retroceso del 8.3 por ciento, lo que representa la mayor caída a tasa anual en 2025, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

No obstante, el organismo bancario señaló que los envíos de dinero desde el extranjero se mantienen por arriba de los 5 mil millones de dólares con un monto total de 5 mil 578 millones.

En contraparte, el banco central indicó que el dato es negativo frente al máximo histórico de 6 mil 82 millones de dólares de igual mes del 2024, cuando tuvieron un aumento de 9.3%.

Además, se detalló que se originaron 13.9 millones de transacciones, es decir una reducción de 7.2% en el número de envíos y una baja de 1.2% en el monto promedio con 402 dólares respecto a agosto del año anterior.

Mientras tanto, en julio, los paisanos enviaron a sus lugares de origen un promedio de 416 dólares.