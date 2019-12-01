Reforma Judicial frena 2 de cada 3 inversiones en México, advierte Coparmex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 10:19:26

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La Reforma del Poder Judicial provocó efectos negativos en el 67.8% de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en lo que se refiere a sus decisiones de inversión o expansión.

Mientras que, el 3.6 por ciento refirió resultados positivos a un año de la formación del nuevo Poder Judicial.

Lo anterior lo indicó el organismo empresarial al presentar a primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex, en la que participaron 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales.

Según el estudio, cuatro de cada 10 compañías actúan ahora con mayor cautela para invertir y el 28.8%, redujo o pospuso proyectos concretos.

En se sentido, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo sostuvo que la incertidumbre jurídica ya influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México.

Además, pidió evaluar de manera permanente los resultados de la reforma y sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleos.