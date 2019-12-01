Redada en megaplanta de Hyundai "genera dudas" sobre futuras inversiones surcoreanas en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 08:17:07

Seúl, Corea del Sur, a 11 de septiembre 2025.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, aseguró que la redada migratoria en una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos, "generará dudas" sobre futuras inversiones.

De igual forma, el mandatario coreano informó que en las próximas horas, los cientos de trabajadores surcoreanos serán repatriados, pero atribuyó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el retraso en su retorno.

"Está previsto que salgan del centro de detención a las 15:00 hora de Seúl (06:00 GMT) de hoy", dijo Lee en una rueda de prensa.

Previamente, la Cancillería surcoreana informó que el avión transportará a 330 personas, incluidos 14 extranjeros.

Según el jefe del Estado surcoreano, los trabajadores no iban a laborar a largo plazo en la Unión Americana, sino que estaban allí para instalar la maquinaria necesaria y regresarían a su país.

Hace días, autoridades federales migratorias de EEUU llevaron a cabo una redada en un planta de la automotriz surcoreana Hyundai, ubicada en Georgia, la cual afectó a cientos de empleados surcoreanos implicados en la construcción y operación de la planta de baterías, una de las inversiones más importantes de Hyundai y LG en territorio estadounidense.