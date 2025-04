Recibirá ArcelorMittal México en LZC de la Secretaría de Economía Distintivo “Hecho en México” 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de abril de 2025.- La empresa minero-metalúrgica ArcelorMittal México en Lázaro Cárdenas, este lunes 28 de abril estará recibiendo el distintivo "Hecho en México" al mediodía, al cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Economía.

La ceremonia será al mediodía por autoridades de la Secretaría de Economía que lanzó las marcas Hecho en México y Made in México, las cuales servirán para certificar que los productos cuya elaboración, en su totalidad, estén realizados en nuestro país, la dependencia ha indicado que la marca podrá utilizarse en productos “cuya fabricación, manufactura o ensamblado se realice en el país, y cuenten con estándares de calidad y excelencia que enaltezcan la identidad y reputación del origen de sus materias primas”.

Cabe señalar que para obtener la autorización, la empresa debe demostrar que sus productos son fabricados, manufacturados o ensamblados en México, utilizando insumos nacionales en al menos un 60% y cumpliendo con estándares de calidad.

Las personas físicas y morales que deseen utilizar la marca Hecho en México o Made in México deberán obtener una autorización de la Secretaría de Economía por conducto de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia en cuyo requisitos que las personas físicas requieren para poder usar la marca en sus productos deben tener una identificación oficial vigente y su constancia de situación fiscal, mientras que las personas morales deberán presentar un acta constitutiva y un documento que acredite la personalidad de su representante legal o apoderado.

“Los solicitantes deben acreditar fehacientemente que, en el proceso de manufactura o fabricación, implementan acciones afirmativas respecto del cumplimiento con uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible”.

La Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, donde se está publicado que una vez que las personas o empresas obtengan su autorización, podrán utilizar la marca durante cinco años las empresas y personas con derecho de uso de la marca deberán usarla “de modo que no perjudique la reputación o induzcan a error a los consumidores sobre las características de los productos a los que se aplican”.

Cuando concluya el plazo de cinco años de uso, en caso de que las empresas y las marcas quieran retenerla deberán solicitar una renovación con al menos seis meses de anticipación al término de su vigencia. En caso de que las empresas o las personas rompan alguna regla del uso de la marca, la Secretaría se comunicará para arreglar los errores en un lapso de 30 días, y si no se hacen los ajustes, la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia podrá cancelarles la licencia.