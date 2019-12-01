Recaudación tributaria crece 6.4% de enero a agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 11:48:17

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 3 billones 692 mil 343 millones de pesos en el periodo de enero a agosto de 2025, lo que representa un crecimiento de 6.4% en términos reales, respecto al mismo lapso del año anterior.

Esta cifra implica un incremento nominal de 350 mil 729 millones de pesos, con lo que se consolida la recaudación tributaria, al superar lo programado para este periodo en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.3 por ciento.

De enero a agosto se recaudaron 2 billones 35 mil 372 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), lo que significa 198 mil 971 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 6.7 por ciento.

Los recursos obtenidos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 28 mil 756 millones de pesos. Es decir, un aumento de 96 mil 584 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 6.3 por ciento.

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 438 mil 542 millones de pesos, 16 mil 306 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.



A través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico del país en beneficio de las familias mexicanas.

¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!

