Querétaro cierra el 2025 con una disminución del 0.4% en la venta de vehículos ligeros nuevos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 19:20:05

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- El estado de Querétaro cerró el año 2025 con la venta de 36 mil 831 vehículos ligeros nuevos, lo que representó una variación anual negativa del 0.4 por ciento con relación a 2024, reconoció Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro (AMDA).

Informó que pese a la disminución reportada en el periodo enero-diciembre de 2025, la entidad contribuyó al mercado nacional con el 2.5 por ciento del total de la comercialización, ocupando el lugar décimo.

Refirió que la principal venta automotriz se concentró en el segmento de usos múltiples y camiones con 21, 225 unidades, este es, el 57.6 por ciento del total de operaciones contabilizadas en esta plaza.

Mientras que, dijo, 15 mil 606 compradores optaron por automóviles, siendo compactos los de mayor demanda con 8 mil 601 adquisiciones, 5 mil 94 subcompactos, mil 743 de lujo y 168 deportivos.

“Las agencias del municipio de Querétaro formalizaron el 62.6 por ciento de la venta total con 23 mil 85 unidades, Corregidora con 3 mil 823, El Marqués 3 mil 515, además de 3 mil 305 de San Juan del Río, Huimilpan con 213 y 2 mil 890 en municipios no conurbados”.

Destacó que en el mes de diciembre, el estado presentó la comercialización de 3 mil 600 vehículos cero kilómetros, un crecimiento del 3.9 por ciento con relación al mismo mes de 2024.

“Durante el periodo enero-diciembre del año que recién concluyó, la entidad se posicionó en el lugar noveno nacional de la compra de vehículos híbridos y eléctricos”.

Se trata, detalló, de 3 mil 598 unidades, que representaron el 9.7 por ciento de la venta total de vehículos nuevos adquiridos durante el año pasado.

“En México se reportó la venta de 146 mil 724 vehículos de este tipo de tecnología, un crecimiento del 18.0 por ciento con relación a 2024”.

El 76.4 por ciento correspondió a autos híbridos, 14.2 por ciento eléctricos y 9.33 por ciento híbridos plug in.

Finalmente, dijo, y luego de un 2025 marcado por la incertidumbre del T-mec y el tema arancelario con Estados Unidos, la industria de distribución automotor, prevé un primer trimestre con afectaciones.

Al comentar que, de acuerdo a estos primeros días del 2026, la comercialización de vehículos nuevos ligeros presenta un menor ritmo de compradores. “Como empezó el año (2026) estamos viendo que el primer trimestre será muy complicado. Estamos esperando que se lleguen a bajar las ventas”.