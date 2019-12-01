Puerto de Lázaro Cárdenas supera los 531 mil vehículos movilizados en 2026

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- El movimiento de vehículos y mercancías mantiene al Puerto de Lázaro Cárdenas como un punto importante para el comercio de México. Entre enero y septiembre de 2026, el recinto registró el traslado de 531 mil 182 vehículos y más de 21.5 millones de toneladas de carga comercial.

En el sector automotriz, la mayor parte de las unidades correspondió a importaciones, que representaron el 74% del total. Los vehículos llegaron principalmente de China, Japón y Corea del Sur. Las exportaciones concentraron el 25%, mientras que el resto correspondió a operaciones de transbordo. Entre las marcas que pasaron por el puerto están Toyota, Nissan, Mazda, BMW y General Motors.

En cuanto a la carga comercial, durante los primeros nueve meses del año se atendieron mil 339 buques. Los contenedores representaron poco más de la mitad de las mercancías movilizadas, mientras que el granel mineral aportó poco más de una tercera parte. El resto se distribuyó entre vehículos, carga general y otros productos.

El puerto también registró un crecimiento del 3% en el movimiento de contenedores respecto al mismo periodo de 2025, con más de dos millones de TEU, una medida utilizada para contabilizar contenedores. Del total, el 71% se trasladó por carretera y el 29% por ferrocarril. De acuerdo con las cifras reportadas, el recinto concentró el 21% del movimiento nacional de carga comercial.