Profeco llama a revisión a más de 2 mil vehículos Honda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 09:20:44

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a dos mil 515 vehículos de la marca Honda debido a una posible falla en el pedal del freno.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que todas las unidades solicitadas corren el riesgo de que “el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición”, por lo que “las luces de freno traseras” podrían encenderse de forma continua e incluso alertó que “la función de frenado” puede “verse reducida”.

De igual forma, dio a conocer que los modelos afectados son los automóviles Honda Pilot, año 2023-2025; Acura MDX, año 2024-2025, y Acura TLX, año 2024-2025.

Además, la Procuraduría señaló que el proveedor de los automóviles defectuosos inspeccionará el perno del pivote, por lo que contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con las personas afectadas.

Subrayó que la automotriz Honda solicitará a los dueños de las unidades acudir al distribuidor más cercano a su domicilio y expresó que esta campaña de prevención se mantendrá de manera indefinida.