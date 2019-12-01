Producción de vehículos en México crece 2.36% en julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 10:18:07

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- La producción de automóviles en México creció un 2.36 por ciento interanual en julio, con un total de 309 mil 453 unidades, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, de acuerdo con el más reciente Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el país también registró un aumento del 7.94 por ciento en la exportación de vehículos ligeros hasta las 289 mil 598 unidades.

No obstante, las ventas en el mercado interno presentaron una contracción de 0.62 por ciento hasta las 124 mil 482 unidades, según el informe del instituto autónomo.

Cabe señalar que el crecimiento en julio se suma al aumento de junio, cuando la fabricación de vehículos ligeros en México creció 4.89 por ciento.

De esta manera, la fabricación de vehículos ligeros en México acumula un aumento interanual de 0.72 por ciento en lo que va de 2025, aunque las ventas nacionales decrecieron 0.31 por ciento.

Por otra parte, las las exportaciones de autos fabricados en México han disminuido 1.38 por ciento en lo que va del año, un total de 1 millón 955 mil 782 unidades.