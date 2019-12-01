-->

Producción de autos en México cae levemente en primeros 9 meses de 2025

Producción de autos en México cae levemente en primeros 9 meses de 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:51:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La producción de automóviles en México cayó un 0.31 por ciento interanual, con un total de 3.02 millones de unidades, en los primeros nueve meses del 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo autónomo, la exportación de vehículos ligeros retrocedió un 0.9 por ciento, hasta los 2.56 millones, mientras que las ventas en el mercado interno cayeron un 0.55 por ciento para ubicarse en 1.07 millones.

Además, el instituto precisó que el 77.2 por ciento de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

De igual forma, el reporte destacó un desplome del 17.4 por ciento interanual en la producción de Volkswagen.

Según el Inegi, también hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-12 por ciento), Stellantis (-10.9 por ciento), de Mazda (-10.7 por ciento) y Mercedes Benz (-10.5 por ciento).

Asimismo, se dio a conocer que, tan solo en septiembre, la fabricación de vehículos ligeros en México se desplomó 6.09 por ciento interanual hasta las 355 mil 525 unidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio en Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados en camino de terracería 
Persecución y enfrentamiento armado en Apatzingán, Michoacán, deja dos muertos y armas aseguradas
Dos lesionados en accidente en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro capital
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega acarreo en su Informe de Gobierno; afirma esos tiempos se acabaron
Suspende Baja California Sur clases por paso del huracán “Priscilla”
Entre acusaciones de genocidio y extremismo se cumplen 2 años del conflicto Israel-Gaza
México Sub-20 va por el pase a Cuartos de Final ante Chile: todas las miradas puestas en la joya Gilberto Mora
Comentarios