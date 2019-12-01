Producción de autos en México cae levemente en primeros 9 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:51:22

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La producción de automóviles en México cayó un 0.31 por ciento interanual, con un total de 3.02 millones de unidades, en los primeros nueve meses del 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo autónomo, la exportación de vehículos ligeros retrocedió un 0.9 por ciento, hasta los 2.56 millones, mientras que las ventas en el mercado interno cayeron un 0.55 por ciento para ubicarse en 1.07 millones.

Además, el instituto precisó que el 77.2 por ciento de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

De igual forma, el reporte destacó un desplome del 17.4 por ciento interanual en la producción de Volkswagen.

Según el Inegi, también hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-12 por ciento), Stellantis (-10.9 por ciento), de Mazda (-10.7 por ciento) y Mercedes Benz (-10.5 por ciento).

Asimismo, se dio a conocer que, tan solo en septiembre, la fabricación de vehículos ligeros en México se desplomó 6.09 por ciento interanual hasta las 355 mil 525 unidades.