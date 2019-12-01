Primer retroceso en enero: remesas disminuyen frente a 2025, informa Banxico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 11:37:36

Ciudad de México, 2 de marzo de 2026.- México recibió cuatro mil 594 millones de dólares en remesas durante enero de 2026, lo que representó un retroceso de 1.4 por ciento respecto a los cuatro mil 660 millones de dólares registrados en el mismo mes de 2025, informó el Banco de México (Banxico).

En su comunicado, el banco central detalló que en el primer mes del año la remesa promedio individual fue de 401 dólares, cifra 3.9 por ciento superior a los 385 dólares reportados en enero del año anterior.

“Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo fue de cuatro mil 495 millones de dólares, que se compara con el de 4.551 millones de dólares reportado en enero de 2025”, precisó Banxico.

Asimismo, la institución informó que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 99 millones de dólares, lo que significó una contracción interanual de 9.3 por ciento.

Durante 2025, México recibió 61 mil 791 millones de dólares por concepto de remesas, una caída anual de 4.6 por ciento y la primera disminución después de 11 años consecutivos de crecimiento, de acuerdo con el Banco Mundial.

Los mexicanos representan casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus envíos de dinero equivalen a cerca del 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que coloca al país como el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo por detrás de India.

En junio de 2026, el Gobierno estadounidense anunció un impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y criticó la medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump, al considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.