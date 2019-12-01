Prevén "meses complicados" para la economía mexicana por revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:48:17

Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- Se esperan “meses complicados” para la economía mexicana, debido a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Nadia Montes de Oca, gestora de portafolio senior para el país en Franklin Templeton.

Asimismo, la experta indicó que se pueden gestar riesgos de inflación importada y una desaceleración del empleo en lo que resta del 2025.

La especialista anticipó en el webinar ‘Perspectiva económica y de mercados sobre México y el mundo’ que el tipo de cambio permanezca en un rango de 18 a 19 pesos por dólar, con un ciclo de recortes adicionales de Banco de México hacia 7.5 -7.25 por ciento al cierre del año.

Igualmente, Montes de Oca comentó que el entorno externo ha favorecido a México porque la confrontación comercial de Estados Unidos se concentra en China, lo que modera la presión directa sobre el país.

No obstante, alertó que la revisión del T-MEC generará volatilidad y postergará decisiones de inversión.

“Varios planes de las empresas que tenían como de inversión aquí, simplemente se pospusieron, no se cancelaron (…) hasta después de la negociación del tratado”, dijo la experta.

Por otra parte, la visión central de la empresa gestora de inversiones Franklin Templeton es de inflación “contenida”, aunque con sesgo al alza por aranceles y bienes importados desde EEUU.