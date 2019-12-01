Prevé México diálogo sobre aranceles y temas comerciales con China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:19:00

Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el gobierno federal prevé mantener varias conversaciones con China, incluido un encuentro del grupo de alto nivel, en el que se abordarán los aranceles y otros temas comerciales vinculados a la reciente fricción bilateral.

“Con China tenemos conversación permanentemente. Este año habrá varias reuniones, sobre todo la del grupo de alto nivel, porque corresponde llevarla a cabo”, dijo el funcionario federal.

Asimismo, el secretario Ebrard compartió que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya sede es China, por lo que habrá “varias conversaciones”.

En ese sentido, el ex Canciller comentó que el primer punto de la agenda será analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia el gigante asiático.

Sin embargo, precisó que aún no se ha fijado la fecha de esas conversaciones, pero afirmó que se realizarán “unas allá (en China) y otras acá (en México)”.