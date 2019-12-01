Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste compra el 25% de Banamex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 16:45:40

Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. - Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), adquirirá cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias en México y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

Citi explicó en enero de 2022 que la venta de los activos de Banamex forma parte de su visión estratégica.

“Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas, y podremos enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión con nuestra red global”, explicó.

Manuel Romo, director general de Banamex, manifestó su entusiasmo con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y el Banco Nacional de México.

“Continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”, puntualizó.