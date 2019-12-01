Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste compra el 25% de Banamex

Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste compra el 25% de Banamex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 16:45:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2025. - Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), adquirirá cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.

La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias en México y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

Citi explicó en enero de 2022 que la venta de los activos de Banamex forma parte de su visión estratégica.

“Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas, y podremos enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión con nuestra red global”, explicó.

Manuel Romo, director general de Banamex, manifestó su entusiasmo con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y el Banco Nacional de México.

“Continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Alcaldesa de Apatzingán afirma que disminuyen extorsiones contra limoneros
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios