Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 23:01:53

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2026.- La pobreza laboral en México se ubicó en 30.5% durante el tercer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que comenzó a medirse este indicador en 2005, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que el porcentaje disminuyó 3.8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se encontraba en 34.3%. Además, registró una reducción de 1.4 puntos respecto al segundo trimestre de este año.

La pobreza laboral se refiere a la situación en la que los ingresos obtenidos por los integrantes de un hogar no son suficientes para comprar los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

En las zonas rurales, el indicador pasó de 48.4 a 43.1%, mientras que en las áreas urbanas disminuyó de 30.2 a 26.9%. Ambos sectores también registraron reducciones durante el último año.

Por otra parte, Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentaron los porcentajes más altos de pobreza laboral, con 57.5, 55.6 y 53.1%, respectivamente. Por otra parte, Baja California Sur, Baja California y Querétaro registraron los niveles más bajos.

El INEGI también reportó que el ingreso laboral real por persona aumentó 9.3% a nivel nacional en comparación con el tercer trimestre de 2025.