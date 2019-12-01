Plaga de gusano barrenador provoca sobrecostos por 400 mdd a ganaderos mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 07:27:21

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- Las medidas contra la plaga del gusano barrenador en los corrales de engorde en México le generarán un sobre costo por 400 millones de dólares a los ganaderos, lamentó la Asociación Mexicana de Productores de Carne (Ameg).

En ese sentido, indicaron que dicho coste se suma a los 30 millones de dólares mensuales que pierde el sector ganadero mexicano por el cierre de la frontera a la exportación de ganado vivo hacia Estados Unidos.

El director de la asociación, Enrique López, reveló que los ganaderos asumen un costo adicional de 122 mil pesos por cada jaula de engorde, la cual tiene en promedio 75 cabezas de ganado en pie, es decir, un costo por cada animal de mil 600 pesos.

De igual forma la Ameg estima costos por los baños, gastos veterinarios, medicamentos, el costo del flete de la jaula donde se envían a revisión, el transporte, la documentación, los alimentos, así como la merma que se genera en el ganado, que se convierten en pérdidas al no poder salir del país.

Cabe señalar que, de acuerdo con el análisis del impacto potencial del gusano barrenador hecho por el Gobierno mexicano, durante 1984 las pérdidas provocadas por una miasis similar ascendieron a los 134 millones de dólares.

“Su erradicación completa para los territorios de ambos países entre 1960 y 1991 implicó un costo de 750 millones de dólares, es decir, 955 millones en valor del 2020”, detalla el documento.