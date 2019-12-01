Pilgrim´s invertirá más de mil mdd en México, anuncia Ebrard

Pilgrim´s invertirá más de mil mdd en México, anuncia Ebrard
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 12:18:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- La empresa estadounidense Pilgrim´s invertirá mil 300 millones de dólares en México, según anunció el titular de la Secretaría e Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal destacó que en el marco del Plan México, dicha inversión busca aumentar la producción en el tema alimentario y se va a dejar de importar el 35% del total de pollo.

Por su parte, Fabio Sandri, CEO de la empresa, indicó que Pilgrim´s ha duplicado la producción de proteína y se busca crecer con responsabilidad, calidad y reafirmar el compromiso con la República Mexicana.

Mientras tanto, Jesús Muñoz, director general de la compañía, destacó la producción de pollo y productos frescos durante 38 años.

Asimismo, explicó que de la inversión de mil 300 millones de dólares en los siguientes cinco años, 200 mdd serán en la zona norte, principalmente Durango y Coahuila; 150 mdd en la zona centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo; y 950 mdd en la zona sur, en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Además, Muñoz resaltó la creación de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos, aumento de la capacidad productiva con más de 373 mil toneladas, y alineación al Plan México y al Plan de sustentabilidad Alimentaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a tres presuntos responsables de lesiones calificadas y amenazas, en Venustiano Carranza, Michoacán
Despliegan a más de 600 elementos de seguridad estatal y federal en Hidalgo, ante ola de violencia
Hallan cadáver maniatado en tenencia de Tarímbaro, Michoacán
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
En Tingambato, Michoacán detiene la GC a seis sujetos, traían rifles de asalto y ropa táctica 
Rescate contrarreloj en la Tierra Caliente: fuerzas federales y estatales liberan a secuestrado tras 20 días en manos de criminales en Apatzingán, Michoacán 
Muere hombre tras explotarle artefacto improvisado en Aquila, Michoacán
Comentarios