Pilgrim´s invertirá más de mil mdd en México, anuncia Ebrard

Fecha: 15 de Enero de 2026

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- La empresa estadounidense Pilgrim´s invertirá mil 300 millones de dólares en México, según anunció el titular de la Secretaría e Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal destacó que en el marco del Plan México, dicha inversión busca aumentar la producción en el tema alimentario y se va a dejar de importar el 35% del total de pollo.

Por su parte, Fabio Sandri, CEO de la empresa, indicó que Pilgrim´s ha duplicado la producción de proteína y se busca crecer con responsabilidad, calidad y reafirmar el compromiso con la República Mexicana.

Mientras tanto, Jesús Muñoz, director general de la compañía, destacó la producción de pollo y productos frescos durante 38 años.

Asimismo, explicó que de la inversión de mil 300 millones de dólares en los siguientes cinco años, 200 mdd serán en la zona norte, principalmente Durango y Coahuila; 150 mdd en la zona centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo; y 950 mdd en la zona sur, en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Además, Muñoz resaltó la creación de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos, aumento de la capacidad productiva con más de 373 mil toneladas, y alineación al Plan México y al Plan de sustentabilidad Alimentaria.