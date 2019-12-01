PIB de EEUU crece 0.9% en segundo trimestre de 2025; supera expectativas de expertos

PIB de EEUU crece 0.9% en segundo trimestre de 2025; supera expectativas de expertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:53:03
Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de septiembre 2025.- El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos creció un .9 por ciento durante el segundo trimestre del 2025, por lo que superó por una décima las estimaciones de los expertos.

Lo anterior se dio a conocer en la revisión publicada por el Buró de Análisis Económico (BEA), en el que se muestra un avance de la economía estadounidense en el segundo trimestre que contrasta con la contracción anualizada del 0.6 por ciento registrada entre enero y marzo.

Según el organismo especializado, el crecimiento se debe principalmente a una disminución en las importaciones, que cayeron casi un 30 por ciento a ritmo anualizado, y a un aumento del consumo privado.

Esta revisión mantuvo estable los índices de inversión, que retrocedió en el segundo trimestre un 13.8 por ciento anualizado.

