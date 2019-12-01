Peso mexicano se fortalece y registra su mejor semana desde 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:15:00

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- El peso mexicano cerró la jornada en 17.3186 unidades por dólar, lo que representó una ganancia diaria de 0.33%.

Con este resultado, la moneda nacional acumuló un avance semanal de 3.1%, su mejor desempeño desde septiembre de 2024, impulsada principalmente por las expectativas en torno a posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con analistas, el comportamiento del tipo de cambio en los próximos días dependerá en gran medida del resultado de estos diálogos. Advierten que podría presentarse volatilidad en el mercado cambiario, ya que un acuerdo entre ambas naciones podría fortalecer aún más al peso, llevándolo a niveles cercanos a 17.10 por dólar. En contraste, una ruptura en las negociaciones favorecería al dólar.

El tipo de cambio en México es determinado por el Banco de México, con base en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas a través de plataformas de transacción y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado.