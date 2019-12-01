Peso mexicano pierde terreno frente al dólar por expectativas de tasas más altas en EU

Peso mexicano pierde terreno frente al dólar por expectativas de tasas más altas en EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 21:00:13
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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2026.- El fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales presionó al peso mexicano, que cerró la jornada de este miércoles en 18.48 unidades por dólar, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumente sus tasas de interés ante el repunte de la inflación.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda nacional registró una depreciación de 0.60 por ciento, equivalente a 11 centavos respecto a la sesión anterior. Durante las operaciones del día, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.54 pesos por dólar.

El comportamiento cambiario estuvo relacionado con el reporte inflacionario estadounidense, cuyos resultados superaron las previsiones y reforzaron las apuestas de los inversionistas sobre un posible ajuste al alza en las tasas de interés durante octubre.

Analistas financieros señalaron que la perspectiva de mayores rendimientos en Estados Unidos también genera presión sobre el peso, debido a que podría reducir el atractivo de invertir en activos mexicanos frente a las opciones disponibles en el mercado estadounidense.

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