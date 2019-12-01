Peso mexicano perfila cierre de año con mayor apreciación desde 1994

Ciudad de México, a 27 de diciembre 2025.- El peso mexicano cerró la semana con una apreciación total de 0.85 por ciento, el equivalente a 15.3 centavos, por lo que se perfila para cerrar el año con su mayor apreciación desde 1994 cuando inició el régimen cambiario de libre flotación.

La moneda nacional cotizó alrededor de 17.9 pesos por dólar, al cierre de las operaciones semanales, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.03 y un mínimo de 17.88 pesos por dólar, lo que representa un nuevo mínimo en el año y no visto desde el 19 de julio de 2024, explicó a la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

“La apreciación semanal del peso ocurrió a la par de un retroceso del dólar estadounidense de 0.79 % de acuerdo con el índice ponderado, siendo su mayor caída semanal desde el 27 de junio”, apuntó la experta.

Asimismo, expuso que la debilidad del dólar está asociada a la expectativa de que la Reserva Federal seguirá con una política monetaria flexible en 2026, con inyecciones de liquidez y recortes en la tasa de interés.

De igual forma, Siller apuntó que en el año, las divisas más apreciadas son: el rublo ruso con 31.97 %, la corona sueca con 17.34 %, el florín húngaro con 17.2 %, el peso colombiano con 15.93 %, la corona checa con 15.44 % y el peso mexicano con 14.12 %, en sexto lugar.