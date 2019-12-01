Pemex vuelve al mercado local con emisión récord de mil 837 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 07:49:12

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó al mercado local de capital con la mayor emisión corporativa en la historia del mercado doméstico, al colocar 31 mil 500 millones de pesos bajo la modalidad de “vasos comunicantes”, informó la empresa en un comunicado.

Según la información oficial, la operación fue realizada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Plan Estratégico 2025-2035 y de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.

Asimismo, se detalló que la estrategia se estructuró en tres tramos.

El primero 9 mil 005 millones de pesos a 5.2 años a tasa flotante; el segundo, 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años a tasa fija nominal; y el tercero, 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años a tasa fija real, detalló Pemex.

Además, durante la emisión, la empresa productora propiedad del estado reportó una disminución “considerable” del costo de financiamiento frente a los niveles anunciados inicialmente.