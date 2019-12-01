Pemex confirma venta de petróleo a Cuba; asegura que "son muy formales en sus pagos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:47:21

Ciudad de México, a 5 de febrero 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que le vende petróleo y petrolíferos a Cuba, luego de la polémica que estalló hace semanas por las restricciones impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, el director general, Víctor Rodríguez, señaló que la venta de crudo mexicano a la isla se efectúa desde 2023, año en el cual la transacción fue de 367 millones de dólares.

De igual forma, el encargado de la empresa productora propiedad del Estado, detalló que en 2024 la venta fue de menos del 1 por ciento de la producción de crudo.

“Es muy, muy poquito; lo hacemos por razones humanitarias, también por razones comerciales”, apuntó el funcionario federal.

En ese sentido, Pemex estableció un “contrato abierto” en función de las necesidades de Cuba y la disponibilidad de petróleo de la compañía.

Además, Rodríguez describió a la isla como un cliente al corriente de sus pagos y descartó que tengan adeudos.

“Claro que nos pagan. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato, son muy formales en sus pagos”, destacó.