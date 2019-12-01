Parlamento Europeo ratifica acuerdo comercial con México

Parlamento Europeo ratifica acuerdo comercial con México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 08:39:42
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Bruselas, Bélgica, a 8 de julio 2026.- El Parlamento Europeo ratificó el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, con el que se eliminan los aranceles a 99 por ciento de los productos.

Además, con el tratado comercial se facilitan los intercambios agrícolas y se intensifican las relaciones en materia de seguridad y lucha contra el cambio climático.

En un ejercicio que dejó 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, la Eurocámara avaló un pacto por el que Bruselas y Ciudad de México actualizan su relación comercial.

Igualmente se detalló que el nuevo pacto reduce a cero por ciento el arancel a 13 mil toneladas de porcino, a 20 mil toneladas de distintos tipos de quesos y a 13 mil toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 por ciento en todos esos productos.

Por su parte, México eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias del bloque europeo como pasta (actualmente sujeta a aranceles de hasta el 20 por ciento), chocolate y confitería (más del 20 por ciento), quesos azules (hasta 20 por ciento), papas (hasta 20 por ciento), manzanas y duraznos en conserva (hasta 20 por ciento), huevos (hasta 45 por ciento) y productos avícolas de relevancia económica (hasta 100 por ciento).

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