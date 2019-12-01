¡Otra subida! Cabildo de Morelia aprueba aumentar 8% el agua en 2026

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - El Cabildo moreliano aprobó la propuesta de Ley de Ingresos 2026, donde, entre otros temas, se contempla un ajuste del 8% en el cobro del agua para Morelia.

La falta de agua ha afectado a muchas colonias de la capital michoacana. Aun con las presas llenas, colonias como La Independencia han presentado desabasto de agua, siendo el municipio el encargado de mandar pipas o de colonos comprando pipas privadas.

Es de mencionar que este aumento aún no es un hecho, pues tiene que pasar por el «visto bueno» del Congreso del Estado. De ser así, se cumplirá por 5.º año consecutivo en el que los morelianos percibirán un ajuste en sus recibos del agua, pese a la molestia que esto suele provocar.

En lo que respecta a los últimos años, en 2024 se aprobó el incremento del 5%; mientras que para el año pasado fue aprobado por el Congreso del Estado un incremento del 6%.

Las colonias que más se han visto afectadas por los cortes de agua del OOAPAS son de la zona norte de la capital, siendo habitantes de la Revolución, Jesús Romero Flores, Felipe Carrillo Puerto y 3 de Agosto los que ya han tomado las oficinas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), ubicadas al norte de la ciudad, para exigir el restablecimiento del servicio.