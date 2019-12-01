Ofrece Gobierno de Morelia 10% de descuento en el pago del predial 2026

Ofrece Gobierno de Morelia 10% de descuento en el pago del predial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 10:24:45
Morelia, Michoacán; 30 de enero de 2025.- Como ya es una tradición, el Gobierno de Morelia, ofrecerá un descuento del 10% a quienes paguen su impuesto predial durante el mes de enero.

Las ventanillas estarán abiertas a partir del viernes 2 de enero de 2026. En total serán 22 sitios fijos donde las y los contribuyentes podrán realizar sus pagos.

Patricia Ruiz Valencia, directora de ingresos del ayuntamiento, puntualizó que los pagos también podrán realizarse en línea, tiendas departamentales y sucursales bancarias.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de reconocer a las y los ciudadanos cumplidos e invita a aprovechar este descuento.

Noventa Grados
