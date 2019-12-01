OCDE recorta pronóstico de crecimiento para México en 2025 y 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 09:18:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de diciembre 2025.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2025 y 2026.

De acuerdo con su análisis de perspectivas más reciente, se espera que la República Mexicana tenga un crecimiento económico del 0.7% en 2025 y del 1.2 por ciento en 2026. Mientras que para 2027 se espera un repunte del 1.7%.

Previamente en su estudio del mes de septiembre, el organismo cifró el crecimiento económico del producto interior bruto (PIB) de México en el 0.8 % para 2025 y en el 1.3 % para 2026.

Además, en el documento la OCDE destacó que en 2022, México creció el 3.7 por ciento; en 2023, el 3.2% y en 2024, el 1.2 por ciento.

Lo anterior lo explica como resultado de una combinación de factores: la moderación en el consumo privado, la desaceleración del empleo formal, la debilidad en las exportaciones automotrices y la depresión de la inversión privada debido a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

“El gasto y la inversión públicos seguirán contenidos debido al proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y por la incertidumbre. La baja en las tasas de interés dará cierto impulso a la inversión, pero su recuperación será gradual debido a la persistente incertidumbre interna y externa”, indica la OCDE en su informe.