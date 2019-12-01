OCDE mejora previsión de economía mexicana para 2025 y 2026

Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cambió ligeramente al alza, las previsiones de la economía mexicana para 2025 y 2026, luego de la ralentización por los aranceles de Donald Trump.

De acuerdo con su informe interino de Perspectivas, el organismo internacional pronosticó un crecimiento para la economía mexicana del 0.8 por ciento este año (cuatro décimas más) y del 1.3 % en 2026 (dos décimas más).

De igual forma, la OCDE señaló que la subida del producto interno bruto (PIB) de México este año será el cuarto menor de los países del G20, sólo por encima de Alemania (0.3 %), Francia (0.6 %) e Italia (0.6 %).

Por su parte, el jefe del organismo, Alvaro Pereira, declaró a la agencia EFE, que los grandes afectados por la política arancelaria de Trump van a ser Estados Unidos por el impacto para los costos de producción y para los precios al consumidor y tanto México como Canadá por su dependencia de las exportaciones a ese país.