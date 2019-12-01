OCDE mejora previsión de economía mexicana para 2025 y 2026

OCDE mejora previsión de economía mexicana para 2025 y 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:45:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de septiembre 2025.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos cambió ligeramente al alza, las previsiones de la economía mexicana para 2025 y 2026, luego de la ralentización por los aranceles de Donald Trump.

De acuerdo con su informe interino de Perspectivas, el organismo internacional pronosticó un crecimiento para la economía mexicana del 0.8 por ciento este año (cuatro décimas más) y del 1.3 % en 2026 (dos décimas más).

De igual forma, la OCDE señaló que la subida del producto interno bruto (PIB) de México este año será el cuarto menor de los países del G20, sólo por encima de Alemania (0.3 %), Francia (0.6 %) e Italia (0.6 %).

Por su parte, el jefe del organismo, Alvaro Pereira, declaró a la agencia EFE, que los grandes afectados por la política arancelaria de Trump van a ser Estados Unidos por el impacto para los costos de producción y para los precios al consumidor y tanto México como Canadá por su dependencia de las exportaciones a ese país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Confirman intercambio de disparos en zona centro de Celaya, Guanajuato; hay un fallecido y un detenido
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios