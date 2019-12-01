OCDE mejora ligeramente previsión de crecimiento para la economía mexicana

OCDE mejora ligeramente previsión de crecimiento para la economía mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:00:36
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Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mejoró levemente sus previsiones de crecimiento económico de México este 2026, al posicionarlo en un 1.3 por ciento, es decir  una décima más de lo que anticipaba en diciembre.

Lo anterior lo dio a conocer en su informe interino de Perspectivas Económicas publicado este jueves 26 de marzo, en el cual, además, mantiene sin cambios su estimación de un incremento del producto interno bruto (PIB) de México del 1.7 por ciento en 2027.

La organización explicó que el aumento en las proyecciones para la República Mexicana tiene como base la revisión al alza de la progresión del PIB en Estados Unidos, que debería ser en 2026 del 2 por ciento, tres décimas más de lo que la propia OCDE anticipaba hace tres meses.

Igualmente, en el estudio destacan que la la guerra comercial desatada por Donald Trump desde comienzos de 2025 y durante buena parte de ese año que afectó muy particularmente a México porque la mayor parte de sus exportaciones van dirigidas a su vecino del norte; no obstante, evolución ha sido favorable en los últimos meses.

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