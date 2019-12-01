Nuevo arancel global de Trump inicia esta semana

Nuevo arancel global de Trump inicia esta semana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:48:31
Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de marzo 2026.- El nuevo arancel global del 15 por ciento impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrará en vigor en esta semana, informó el jefe del Departamento del Tesoro, Scott Bessent.

Además, el funcionario estadounidense  detalló que se espera que en cuestión de cinco meses todos los aranceles que estaban en vigor antes de la decisión de la Corte Suprema vuelvan a quedar establecidos con base a otras leyes.

En entrevista para la cadena CNBC, el secretario Bessent dijo que los aranceles globales del 10 por ciento bajo la ley conocida como sección 122 que entraron en vigor el 24 de febrero de manera temporal subirán al 15 %, como prometió el líder republicano.

Igualmente, consideró que en el caso de algunos países las tasas volverán a estar a los niveles en los que estaban.

El pasado 20 de febrero la Corte Suprema de EEUU, falló en contra  del uso de poderes de emergencia económica que Trump usó en abril para declarar el aumento de los aranceles llamados “recíprocos” en abril y para castigar a China y México por su papel en el tráfico de fentanilo era ilegal y por lo tanto todos esos aumentos quedaban inmediatamente invalidados.

