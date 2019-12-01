Nestlé despedirá a 16 mil trabajadores a nivel mundial como parte de su campaña para reducir costos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:56:04

Vevey, Suiza, a 16 de octubre 2025.- Nestlé anunció que despedirá a 16 mil trabajadores a nivel mundial como parte de su campaña para reducir costos y “revitalizar su desempeño financiero”.

El gigante de la alimentación anunció que la reducción de empleos se llevará a cabo en los próximos dos años.

Asimismo, se explicó que eliminará 12 mil puestos administrativos en varias ubicaciones.

La empresa suiza anunció igualmente que incrementará su objetivo de recorte de gastos a 3 mil 760 millones de dólares para finales del próximo año, frente a los 3 mil 130 millones de dólares planeados inicialmente.

La compañía que produce marcas como Nescafé o los alimentos para mascotas Purina, entre otros productos, despidió a su director general, Laurent Freixe, tras una investigación acerca de una relación no revelada con una subordinada directa.

Además, poco después de dicho despido, el CEO Paul Bulcke, renunció antes de lo previsto.