Nestlé despedirá a 16 mil trabajadores a nivel mundial como parte de su campaña para reducir costos

Nestlé despedirá a 16 mil trabajadores a nivel mundial como parte de su campaña para reducir costos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:56:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Vevey, Suiza, a 16 de octubre 2025.- Nestlé anunció que despedirá a 16 mil trabajadores a nivel mundial como parte de su campaña para reducir costos y “revitalizar su desempeño financiero”.

El gigante de la alimentación anunció que la reducción de empleos se llevará a cabo en los próximos dos años.

Asimismo, se explicó que eliminará 12 mil puestos administrativos en varias ubicaciones.

La empresa suiza anunció igualmente que incrementará su objetivo de recorte de gastos a 3 mil 760 millones de dólares para finales del próximo año, frente a los 3 mil 130 millones de dólares planeados inicialmente.

La compañía que produce marcas como Nescafé o los alimentos para mascotas Purina, entre otros productos, despidió a su director general, Laurent Freixe, tras una investigación acerca de una relación no revelada con una subordinada directa.

Además, poco después de dicho despido, el CEO Paul Bulcke, renunció antes de lo previsto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Expulsan a dos estudiantes de Conalep en Sonora por dar a beber sustancia tóxica a compañero
Choque en la Siglo XXI deja un muerto y cinco heridos
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Identifican a víctimas mortales del accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Alfredo Ramírez Bedolla, con 62% de aprobación ciudadana en Michoacán: Enkoll
SAT restablece operaciones tras manifestaciones; 161 oficinas trabajan con normalidad
Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado
Policías de Ario bajo mira de la FGE Michoacán por homicidio de pareja: 20 fueron interrogados y sus armas revisadas 
Comentarios