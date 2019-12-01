Negociaciones del T-MEC concluirán en junio, estima Ebrard

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que la revisión del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrolla en tiempo y forma, por lo que estimó que las negociaciones culminen en el mes de junio.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal mencionó que en los próximos días entregarán al Ejecutivo la consulta realizada en México de cara a la revisión trilateral, la cual posteriormente será remitida al Senado de la República.

Además, el secretario Ebrard señaló que la prioridad básica del gobierno frente a la negociación inminente es la preservación del Tratado porque ha sido un balance muy positivo la integración de la región de América del Norte y de competitividad frente a otros polos económicos en el mundo.

Igualmente, indicó que para el país un punto fundamental es el de fortalecer el mecanismo de resolución de controversias.

“(El mecanismo es) Extraordinariamente importante. No quiere decir que siempre vas a ganar el panel pero es sumamente importante, porque hay una esfera igualitaria, simétrica de los tres países. Que sea más ágil en la medida de lo posible y abarque más ámbitos con el propósito de que esto reduzca incertidumbre de operación del tratado”, comentó el ex aspirante presidencial.