Mundial de futbol aportaría 0.13% al PIB de México: Moody´s

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 09:18:00

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- La empresa Moody´s Analytics estimó que el Mundial de futbol que inicia el próximo 11 de junio, aportará 0.13 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México este 2026.

En su reporte, ‘Mundial en seguimiento: una apuesta norteamericana’, la firma explicó que el efecto económico dependerá principalmente de la venta de boletos y del turismo, ya que los tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) utilizarán infraestructura existente, lo que reduce la necesidad de grandes inversiones.

En ese sentido, la agencia indicó que en el caso mexicano, las remodelaciones de los tres estadios sede fueron financiadas casi en su totalidad por el sector privado.

No obstante, Moody´s indicó que, aunque México albergará menos partidos que Estados Unidos, el menor tamaño de su economía y los efectos indirectos del gasto turístico harán más visible el impulso al crecimiento.

Por otra parte, a nivel regional indicó que Ciudad de México podría beneficiarse del gasto indirecto en ocio y hospitalidad, pese a recibir menos partidos, debido a su consolidación como destino turístico global y su ubicación estratégica para visitantes que deseen recorrer el país.