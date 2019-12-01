Michelob Ultra supera a Modelo Especial tras impacto de medidas migratorias de Trump

Washington, EUA, a 25 de septiembre del 2025. - Una cerveza estadounidense ha sido desplazada de las cervezas más vendidas en Estados Unidos después de un par de años. Se trata de Michelob Ultra, una versión ligera de la centenaria Michelob, que ha desplazado del primer lugar en el ranking cervecero a la mexicana Modelo Especial.

Según datos de la analista de mercados Circana, Michelob Ultra logró superar a Modelo Especial en cantidad de ventas en bares, restaurantes y otros comercios minoristas, pero Modelo mantiene el primer puesto en cuanto al dinero que recauda. Cada caja de Modelo cuesta unos siete dólares más que una de Michelob Ultra, así que una marca lidera en volumen (unidades vendidas) y la otra en ingresos.

Modelo había construido su éxito en Estados Unidos conectando con la comunidad latina, como una cerveza premium importada de México, y como un símbolo de identidad cultural. Su crecimiento había sido constante en la última década, aprovechando el aumento del poder adquisitivo de los hispanos y su preferencia por marcas que los representaran. En junio de 2023, superó por primera vez a Bud Light y pasó a ser la marca de cerveza más vendida del país. Ahora, sin embargo, la bebida que durante años representó el orgullo mexicano se ha convertido en una víctima colateral de las políticas de la Casa Blanca.

Ahora, lleva más de 50 semanas en primer lugar. Kyle Norrington, director comercial de Anheuser-Busch, la dueña de la marca, afirmó que “la estrategia ha sido simple e incansable: invertir, aprender y actuar como patrocinador oficial de cerveza de los eventos deportivos y de estilo de vida activo más destacados de Estados Unidos”. Asimismo, anunció que la cerveza patrocinará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.