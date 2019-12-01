México y Canadá preparan "Plan de Acción" al margen del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 08:38:34

Ciudad de México, a 17 de febrero 2026.- Representantes de México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC) que tienen ambos países con Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, tras reunirse en Ciudad de México con su homólogo canadiense Dominique LeBlanc.

En ese sentido, el funcionario federal explicó que la visita de la delegación canadiense, en el marco de un diálogo comercial que calificó como uno de los más amplios en años, abrió dos vías de trabajo: un diálogo entre empresas de ambos países y, en segundo término, la preparación de un “plan de acción”.

Dicho encuentro reunió a cerca de 900 compañías mexicanas y canadienses, según datos de la Secretaría de Economía.

Igualmente, el secretario Ebrard añadió que este plan es establecer una agenda para “los próximos años” derivada del intercambio entre los sectores privado y público, a la par de la delegación canadiense que realizaría visitas a Monterrey y Guadalajara, como parte de una misión comercial que describió como la más amplia en años.

Además, el morenista explicó que la hoja de ruta de la estrategia comercial incluirá temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y mecanismos para “aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países”, además de otros asuntos que se irán presentando conforme avance el trabajo bilateral.