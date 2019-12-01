México y Amazon firman convenio de colaboración; buscan apoyar a empresas nacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:29:05
Ciudad de México, a 24 de septiembre 2024.- El gobierno de México y la empresa Amazon firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la venta de productos nacionales dentro del territorio y en el extranjero a través del programa ‘Hecho en México’.

Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, quien declaró que cada producto que cuenta con el sello y el certificado del programa nacional “somos todos”.

Damos un certificado porque lleva nuestro escudo y el nombre de nuestro país. Cada producto que dice eso, que tiene Aguilita con México, es México, somos todos”, manifestó el funcionario federal.

De acuerdo con el documento, la colaboración consistirá en la promoción de productos certificados en la tienda de Amazon México, así como brindar capacitación gratuita a las pymes y productores sobre el uso de herramientas, técnicas y mejores prácticas para lograr, por ejemplo, la digitalización de los negocios.

Por su parte, el gerente del gigante de ventas en línea en el territorio nacional, Pedro Huerta aseguró que la colaboración busca promover la competitividad de los emprendedores mexicanos.

“La colaboración de Amazon México con la Secretaría de Economía se alinea con nuestros esfuerzos para promover la competitividad de los emprendedores mexicanos y ayudarlos a incorporarse a la economía digital”, afirmó el directivo.

Además, precisó que los usuarios de Amazon podrán identificar los productos mexicanos certificados a partir de una sección especialmente rediseñada para ‘Hecho en México‘, en la cual estarán disponibles más de 80 mil productos.

