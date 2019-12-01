México suma 262 mil empleos formales en primeros seis meses de 2026

México suma 262 mil empleos formales en primeros seis meses de 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:39:29
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Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- México sumó 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo formal en los primeros seis meses del 2026, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, el organismo sanitario mencionó que en junio pasado se sumaron 61 mil 23 plazas.

Por lo anterior, el Instituto reportó 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para junio.

Igualmente, se detalló que del total 86.9 por ciento, es decir, 19 millones 804 mil 609  correspondió a empleos permanentes y el 13.1 por ciento a eventuales.

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