México registra récords en importación de granos; maíz y sorgo entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 12:18:46

Ciudad de México, a 15 de agosto 2025.- México registró incrementos récord en la importación de granos en el país, entre enero y julio del 2025, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Según la organización especializada, se triplicó en volumen, la compra de maíz blanco en el lapso mencionado, respecto al 2024.

Mientras tanto, la entrada de sorgo al país tuvo un récord histórico, y la pasta de soya registró un máximo al aumentar las importaciones 14.3%.

En ese sentido, la GCMA señaló que subieron también las importaciones de avena en 6.2%.

Por otra parte, hubo descensos relevantes en frijol, con una caída en las compras al exterior de 40% en volumen.

De igual forma, bajaron las importaciones de trigo en 3%, de arroz 12.9%, de complejo de algodón en 20.4%, de cebada y malta 19.4% y de canola 6.2%.

El grupo consultor dio a conocer que en los siete primeros meses del año las importaciones granos y oleaginosas llegó a 27.9 millones de toneladas, con un valor de 8 mil 758 millones de dólares (mdd).