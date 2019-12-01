México registra déficit comercial por más de 6 mil mdd en enero

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- El pasado mes de enero, México registró un un déficit comercial de seis mil 481 millones de dólares pese a una subida de 8.1 por ciento de las exportaciones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo indicó que el déficit de enero está por encima de la cifra también negativa de cuatro mil 558 millones de dólares del mismo mes de 2025 y se registró después del superávit de dos mil 430 millones de dólares de diciembre pasado.

Igualmente explicó que el cambio mensual “se originó de la disminución en el saldo de la balanza de productos no petroleros “ y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”.

En ese sentido, detalló que las ventas petroleras cayeron un 33.5 por ciento interanual al situarse en 1.110,6 millones de dólares.

En contraparte, las no petroleras se elevaron un 9.8 por ciento hasta los 46 mil 897.2 millones de dólares.

Mientras tanto, las compras petroleras se contrajeron un 21.3 por ciento año contra año, al ubicarse en tres mil 324.7 millones de dólares. Y las no petroleras crecieron un 12.7 por ciento al sumar 51 mil 164.1 millones de dólares.

