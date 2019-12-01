México prevé captación de inversiones por 500 millones de euros por Fitur 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:25:40

Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que México podría atraer hasta 500 millones de euros en inversiones y oportunidades de negocio con su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se realizará en Madrid, España entre el 21 y el 25 de enero.

De acuerdo con el presidente del organismo, Octavio de la Torre, la expectativa para esta edición supera la del año anterior, cuando el país captó 450 millones de euros.

Además, destacó que la Republica Mexicana será un “país socio” de Fitur en 2026, lo que abre una ventaja en visibilidad y en capacidad para impulsar una agenda propia enfocada en resultados para el sector turístico y de servicios.

En ese sentido, comentó que la Confederación acudirá con una comitiva de más de 50 empresarios de al menos 15 estados del país y una agenda de más de 30 actividades estratégicas, con reuniones, encuentros institucionales y firmas de convenios.

De la Torre describió a Fitur como un espacio orientado a cerrar acuerdos, al subrayar que “es un lugar para hacer compras y para hacer ventas, para hacer negocios y para hacer relaciones”.