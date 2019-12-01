México pierde más de 705 mil empleos en enero; es la mayor caída para un inicio de año desde 2022

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:48:21

Ciudad de México, febrero de 2026.- Durante enero de 2026 se perdieron 705 mil 427 empleos respecto a diciembre pasado, lo que representa la caída más pronunciada para un inicio de año desde 2022, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El reporte señala que actualmente 32.7 millones de personas trabajan en la informalidad, cifra que equivale al 54.9% de la población ocupada. Este nivel es mayor al registrado en diciembre y también superior al observado en enero del año pasado, lo que refleja un aumento en la precarización laboral.

Por sectores, el primario, que incluye actividades como el campo y la minería, perdió 246 mil empleos. El sector servicios y comercio registró la mayor disminución, con 753 mil puestos menos. En contraste, la industria logró generar 342 mil empleos durante el mismo periodo.

La tasa de desempleo subió a 2.7%, mientras que la tasa de participación económica descendió de 59.4% a 58.5%, lo que indica que una menor proporción de la población en edad de trabajar está activa en el mercado laboral.

Los datos reflejan un inicio de año complicado para el mercado laboral mexicano, marcado por una reducción significativa en el empleo y un repunte en la informalidad.