México pedirá reglas comerciales estables en la APEC; descarta pronto acuerdo con China

México pedirá reglas comerciales estables en la APEC; descarta pronto acuerdo con China
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 14:57:24
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Ciudad de México, a 14 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, mencionó que México propondrá “mayor estabilidad y previsibilidad” en las reglas comerciales durante las reuniones del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en China.

En ese sentido, el funcionario federal que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que es factible que el país avance hacia acuerdos  económicos para los próximos dos años con las  economías del Pacífico, aunque no prevé un tratado de libre comercio con Pekín a corto plazo.

“Yo lo que vería es la posibilidad de avanzar hacia acuerdos para el 2027 y 2028, ese es el objetivo. Yo pienso que eso es factible”, declaró el secretario Ebrard.

No obstante, mencionó que el propósito principal de la República Mexicana en la cumbre es encontrar reglas que permitan dar certidumbre a empresas y gobiernos entre economías con estrategias diferentes.

Describió a China como “más favorable al libre comercio y a Estados Unidos con preocupaciones más proteccionistas”.

“Lo que queremos lograr es que tenga un límite y que haya una cierta capacidad de predicción de las empresas y de los gobiernos”, expresó el titular de Economía.

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