México impondrá aranceles del 50% a autos chinos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:46:16

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El gobierno de México elevará a 50 por ciento los aranceles a los automóviles chinos y otros países de Asia.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien explicó que la decisión se tomó para proteger los empleos dentro del país.

Asimismo, indicó que los vehículos que llegan desde China, entran al territorio mexicano por debajo de los denominados “precios de referencia”.

“Ya tienen aranceles (los autos asiáticos). Lo que haremos es elevarlos al máximo permitido”, refirió el funcionario federal.

Cabe señalar que, el anuncio del titular de Economía se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijera que su Gobierno aumentará los aranceles a todos los países con los que México no tiene tratado.