México está "más cerca" de concretar acuerdos comerciales con EEUU, asegura Ebrard

México está "más cerca" de concretar acuerdos comerciales con EEUU, asegura Ebrard
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 12:49:54
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Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, a 3 de octubre 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que México está cada vez “más cerca” de lograr nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Lo anterior lo comentó tras reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

“Nos estamos acercando a muchas cosas. A avanzar, a acercar posiciones, resolver temas. Y ahí vamos avanzando, avanzando, avanzando”, resumió el funcionario federal desde Milwaukee, Wisconsin.

Igualmente añadió que “el que persevera alcanza”, por lo que seguirá con su labor.

“Dice el dicho en México que el que persevera, alcanza. Entonces, a la mexicana hay que perseverar. Ya cada día estamos más cerca de tener nuevos acuerdos”, mencionó.

Por otra parte, el secretario Ebrard consideró que México mantiene mejores condiciones que otros países en su relación comercial con Estados Unidos.

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