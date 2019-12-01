México consolida superávit comercial "sin precedentes" con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 11:17:59

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos en octubre de 2025, fueron las más altas en la historia y representan el mayor superávit comercial desde que se tiene registro, informó ayer la Oficina del Censo estadounidense.

Según la dependencia, el décimo mes del año pasado, el valor de las exportaciones mexicanas hacia la Unión Americana sumó 48 mil 524 millones de dólares, monto que representó un aumento de 6.68 por ciento a tasa anual.

Por su parte, EEUU exportó mercancías por 29 mil 575 millones de dólares hacia territorio mexicano, dato que significó un aumento de 1.78 por ciento frente a octubre de 2024.

Por lo anterior, el déficit comercial de Estados Unidos con México fue de 18 mil 949 millones de dólares en el periodo de referencia, el dato “más alto”, reconoció la Oficina del Censo.