Lleva IQEI talento queretano a la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 13:08:39
Querétaro, Querétaro, 12 de febrero del 2026.- El Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI) participa en la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2026, con el objetivo de impulsar al talento queretano y generar oportunidades para que proyectos locales amplíen su presencia en mercados nacionales.

Con la presencia de su director, Adolfo de la Isla Espinoza, el Instituto forma parte de este encuentro empresarial, que es uno de los más relevantes del país y se realiza los días 11 y 12 de febrero en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se promueve el desarrollo de emprendedores y empresas mediante capacitación, vinculación estratégica y acceso a herramientas de crecimiento.

Querétaro destaca con la participación de una delegación de emprendedores y startups instaladas en el pabellón de productos y servicios queretanos de alto impacto, espacio en el que exhiben soluciones innovadoras, modelos de negocio escalables y propuestas que reflejan la competitividad del estado.

Durante la inauguración, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez; la presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández Rojas; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, reconocieron la importancia de fortalecer los ecosistemas regionales de emprendimiento y el fomento a la colaboración entre sectores para detonar el crecimiento económico.

Organizada por COPARMEX, la FIIE se consolida como una plataforma nacional que impulsa la innovación, la transformación digital y la competitividad empresarial, a través de conferencias, talleres, mentorías y encuentros de negocio que conectan a emprendedores con inversionistas y aliados estratégicos.

Noventa Grados
