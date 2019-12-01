Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Las empresas alemanas han sido un factor muy importante para el desarrollo económico y social de Querétaro, afirmaron autoridades encabezadas por el gobernador Mauricio Kuri González durante el arranque de obra de la nueva planta de la firma Liebherr, compañía líder a nivel global en el desarrollo de maquinaria pesada y soluciones industriales.

Explicó que este proyecto de ampliación de inversión de origen alemán representa un capital superior a los 183 millones de pesos, contempla la generación de hasta 80 nuevos empleos y su operación estará enfocada en procesos y productos vinculados a grúas móviles, equipos de cimentación y automatización industrial, lo que fortalece el ecosistema industrial local y afianza al estado como destino de inversión industrial.

Desde el Parque Industrialix, en el municipio de Corregidora, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, aseguró que, hasta el segundo trimestre de este año, Querétaro ha recibido más de mil 575 millones de dólares en inversión directa desde Alemania, lo que coloca al país europeo como el cuarto que más ha invertido en el estado en ese periodo.

“Hoy Liebherr da un paso más en esa relación con una inversión de más de 183 millones de pesos (…) comercializará maquinaria y refacciones que ofrecerá servicios de mantenimiento y reparación para equipos de gran talento, como grúas móviles y equipos de cimentación”.

Agradeció la confianza de los empresarios e hizo énfasis en las acciones que han realizado en conjunto con el estado y la demarcación municipal para comenzar con estos trabajos.

Recordó que este es uno de los proyectos que se concretaron en la Feria Industrial de Hannover 2026.

Destacó que en la entidad encontraron la seguridad, certeza jurídica, un entorno confiable para la inversión y una ubicación estratégica en el centro de México con buenas conexiones hacia regiones industriales y hacia sus clientes.

Hubertus Von Sperber, director general de Liebherr México, manifestó que esta nueva etapa de la empresa está basada en la confianza, en el crecimiento y en una visión compartida de futuro.

“Pero quizás lo más importante que encontramos aquí son personas, instituciones y autoridades con una clara visión del futuro y una actitud favorable al desarrollo económico y la inversión. Por todo ello, estamos convencidos de que Querétaro es el lugar correcto para el siguiente capítulo de Liebherr México; este nuevo proyecto nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, mejorar todavía más el servicio a nuestros clientes y crear una base sólida para nuestro crecimiento en el futuro”.

Manifestó que tanto él como su equipo de colaboradores se sienten orgullosos de dar este paso y, sobre todo, expresó, están convencidos de haber tomado la decisión correcta al establecerse en el estado.

“Como líder, no buscamos el resultado a corto plazo, buscamos construir relaciones duraderas con nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y también con las comunidades en las que estamos presentes. Ese mismo espíritu es el que queremos traer aquí a Corregidora y a Querétaro”.

Finalmente, al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, expresó que los gobiernos tienen que ser un facilitador para que cada vez más empresas grandes, de prestigio y reconocidas se instalen en el estado, por lo que reconoció que la instalación de Liebherr coloca a la demarcación en el plano mundial y que, en un contexto internacional tan complejo, Querétaro y el municipio que preside siguen dando buenas noticias de inversión.

“Somos el municipio más pequeño en territorio de todo Querétaro, pero eso no ha impedido que sigamos creciendo con una visión propia, pero que también compartimos con el señor Gobernador de que el mejor programa social es crear empleos. La mejor manera de combatir la pobreza es a través de la empresa (…) Tengan la certeza, como también se lo hemos escuchado decir al Gobernador muchas veces, de que nos pueden ver como socios, porque no los vamos a dejar solos en el camino”.

Aseguró que este complejo consolidará a Querétaro como un punto de contacto central para los clientes de la firma en materia de tecnología de engranajes y sistemas de automatización, y se suma a la red de 36 plantas distribuidas en 16 países, especializadas de la empresa.