Lanzarán aplicación para buscar empleo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- Con el objetivo de evitar que jóvenes salgan a otras entidades federativas en busca de empleo, debido a los casos de desaparecidos por esta causa, la titular de la Secretaría del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo dio a conocer que se trabaja en una aplicación que estará vinculada con más de 300 empresas que ofertarán sus vacantes.

Explicó que esta plataforma ayudará la vinculación laboral digital, y quien acceda podrá hacer uso de un buscador de empleo a través de filtros, notificaciones de interés, a demás se busca generar inmediatez entre el interesado y la empresa.

“Se hará un ejercicio mucho más efectivo y práctico para aquellas personas buscadoras de empleo, pero también para las empresas, es una plataforma que está diseñada para ambos; sobre todo como un espacio seguro y certero; la ciudadanía contará con un espacio seguro, no de falsas ofertas, que se han presentado algunos casos que usan ese gancho para defraudar o hacerlos trasladar a otras entidades federativas con falsas promesas de trabajo“, dijo.

Mencionó que la plataforma le permitirá a las empresas ingresar sus vacantes, y serán revisadas por las autoridades con el objetivo de verificar y certificar que cumplan con todas las condiciones de ley, para evitar que vulneren los derechos de los trabajadores.